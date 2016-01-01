現新が一騎打ち 板倉町長選告示
更新日時：2016年11月2日(水) AM 06:00
任期満了に伴う群馬県板倉町長選は１日告示され、ともに無所属で、新人の元県議、舘野英一氏（68）＝海老瀬＝と、３選を目指す現職、栗原実氏（68）＝岩田＝の２人が立候補を届け出た。同町長選の選挙戦は８年ぶり。「18歳選挙権」の導入後、投票行動を伴う県内初の地方選となる。投開票は６日。
◎板倉町長選立候補者
敬称略届け出順 丸数字は当選回数
舘野 英一 68 元県議 無新
【略歴】農業、内郷土地改良区理事長。元県議２期、元自民党県連県議団長、元町議４期、元町議会副議長。埼玉・杉戸農高卒
【公約】①１市１町の合併反対②農業振興③板倉ニュータウンの住宅用地販売と企業誘致④学童保育の整備など子育て支援
栗原 実 68 町長 無現②
【略歴】邑楽郡町村会副会長、県町村会理事、群馬東部水道企業団理事。元町議２期、元板倉中ＰＴＡ会長。大泉高卒
【公約】①館林市との合併協議の推進②小中学校の給食費の無料化③企業誘致や観光活性化による産業振興④道路などインフラ整備
※詳しくは「上毛新聞」朝刊
、有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
舘野 英一 68 元県議 無新
【略歴】農業、内郷土地改良区理事長。元県議２期、元自民党県連県議団長、元町議４期、元町議会副議長。埼玉・杉戸農高卒
【公約】①１市１町の合併反対②農業振興③板倉ニュータウンの住宅用地販売と企業誘致④学童保育の整備など子育て支援
栗原 実 68 町長 無現②
【略歴】邑楽郡町村会副会長、県町村会理事、群馬東部水道企業団理事。元町議２期、元板倉中ＰＴＡ会長。大泉高卒
【公約】①館林市との合併協議の推進②小中学校の給食費の無料化③企業誘致や観光活性化による産業振興④道路などインフラ整備