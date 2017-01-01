◎16％増も過去２番目の少なさ
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群馬県のニュース

雪不足で客足低迷　年末年始の群馬県内スキー場　 

更新日時：2017年1月11日(水) AM 06:00
◎16％増も過去２番目の少なさ
　年末年始（昨年12月29日～今月３日）の群馬県内のスキー場利用者数は、雪不足が響いた前年度に比べ16.6％増の19万3837人だったことが10日、県のまとめで分かった。

　ただ今季も雪不足で、1999年度以降では２番目に少ない入り込みにとどまった。
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