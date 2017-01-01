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アジサイ 川面彩る 前橋・広瀬川
更新日時：2017年6月20日(火) AM 06:00
前橋市千代田町の広瀬川沿いの遊歩道に植えられたアジサイが大輪の花を付け、道行く人々を癒やしている＝
写真
。７月半ばまで見頃が続くという。
【お知らせ】
アプリ「上毛新聞ＡＲ」
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※詳しくは
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