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群馬県のニュース

アジサイ 川面彩る　前橋・広瀬川 

更新日時：2017年6月20日(火) AM 06:00
　前橋市千代田町の広瀬川沿いの遊歩道に植えられたアジサイが大輪の花を付け、道行く人々を癒やしている＝写真。７月半ばまで見頃が続くという。


　【お知らせ】アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと動画を見ることができます。この機会にお楽しみください。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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