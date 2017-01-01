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群馬県のニュース

旧甘楽一中校舎、解体前に公開　最後の思い出づくり 

更新日時：2017年10月8日(日) AM 06:00
　2016年３月に閉校した群馬県甘楽町の旧一中校舎を解体前に見てもらおうと、同町教委は７日、校舎内の最後の公開を始めた。卒業生らがカメラを構えて教室などを巡り、思い出に浸っていた＝写真。８日まで。

　８日の公開は午前９時～午後３時。問い合わせは町役場（電話0274-74-3131）へ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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