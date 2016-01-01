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群馬県のニュース

長寿ボウラー番付　青木さん夫妻横綱　合計１７４歳 

更新日時：2016年9月17日(土) AM 11:00
　19日の敬老の日を前に、日本ボウリング場協会（東京都）は本年度の長寿ボウラー番付を発表した。本県からは夫婦編で青木隆政さん（88）と愛子さん（86）夫婦＝桐生市錦町＝が３度目の横綱（合計年齢１７０歳以上）に認定された。

　２人は「今後も投げられる限り続けたい」と話している。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

横綱に認定された青木さん夫婦

 

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