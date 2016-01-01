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群馬県のニュース

街道歩き歴史たどる　米担ぎ十石峠越え　上野 

更新日時：2016年11月24日(木) AM 11:00
　群馬県上野村楢原白井地区の住民と長野県佐久穂町の「いいずら発掘隊」による「２０１６米を担いで十石峠越えプロジェクト」が23日、同村で行われた。

　隊員ら23人が旧十石街道をたどり、白井地区に米を届けた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

米を担いで旧十石街道を歩く参加者

 

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