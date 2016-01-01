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群馬県のニュース

中村駿、乾大知、吉浜遼平が移籍　ザスパ 

更新日時：2016年12月16日(金) AM 06:00
　Ｊ２ザスパクサツ群馬の大卒ルーキー、ＭＦ中村駿がモンテディオ山形へ、チーム５年目のＤＦ乾大知がＶ・ファーレン長崎へ、同２年目のＭＦ吉浜遼平がＦＣ町田ゼルビアへそれぞれ完全移籍することが15日、複数の関係者への取材で分かった。

　３チームは来季いずれもＪ２。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

中村駿

 

乾大知

 

吉浜遼平

 

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