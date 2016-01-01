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群馬県のニュース

上毛写真コンテスト　入賞入選作543点を紹介　高崎 

更新日時：2016年12月16日(金) AM 10:00
　第45回上毛写真コンテストの入賞、入選作品を集めた「上毛写真展」が16日から、群馬県高崎市の高崎シティギャラリーで始まる。

　最高賞の上毛写真大賞に輝いた田中五男さん（前橋市）の「緑流」など計543点を紹介する。21日まで。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

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