自民の多田、泉沢氏が初当選 県議補選 館林市区
更新日時：2017年5月15日(月) AM 06:00
群馬県議補欠選挙館林市区（欠員２）は14日投開票され、共に自民党が公認し、公明党が推薦した多田善洋氏（57）と泉沢信哉氏（58）がそれぞれ7778票、5718票を獲得し、民進党が公認した茂木直久氏（61）＝社民党推薦＝と無所属の高橋次郎氏（65）を破り、初当選を果たした。投票率は36.22％で、県議選同市区で過去最低だった2011年（45.59％）を下回った。
《群馬県議補選 館林市区開票結果》
（定数２―４、午後９時45分選管確定）
当 7,778 多田善洋 57 自新
当 5,718 泉沢信哉 58 自新
5,146 茂木直久 61 民新
3,672 高橋次郎 65 無新
（無効401票、不受理・持ち帰り０票、敬称略）
【多田善洋氏の略歴】
館林商工会議所常議員、まちづくりを考える研究グループ監事。元市議３期、元市議会議長。日本大卒
【泉沢信哉氏の略歴】
保護司。元市議３期、元市議会副議長、元両毛６市議員懇談会長、元館林市観光協会理事。早稲田大卒
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当選を決め、だるまに目を入れる多田氏＝14日午後10時13分、館林市本町の選挙事務所
当選を決め、万歳する泉沢氏（中央）＝14日午後９時50分、館林市尾曳町の選挙事務所