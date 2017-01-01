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群馬県のニュース

幻想的な光の世界　ステンドグラス作品展 

更新日時：2017年10月21日(土) AM 06:00
　群馬県の板倉ステンドアートクラブ（塩田真砂美代表）の第10回ステンドグラス作品展が29日まで、板倉町海老瀬のわたらせ自然館で開かれている。電球の光を浴びて浮かび上がる幻想的な世界が来場者を引き寄せている＝写真

　午前９時～午後４時半（最終日は同３時）。23、24日は休館。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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