「出会いのカタチ」発売 上毛新聞社 連載を電子書籍化
更新日時：2016年8月26日(金) AM 11:00
上毛新聞社は、２０１６年１～６月に紙面上で展開した大型連載「出会いのカタチ 群馬にみる多様化する現代の『結婚』」を電子書籍化し、26日に発売した。
「出会いのカタチ」は少子高齢化や人口減少を背景に変容する結婚やカップルの在り方について考えた５章60話の連載。取材班が婚活パーティーに参加する若者の姿、ＬＧＢＴ当事者の結婚、中高年からの恋愛など約１年にわたって取材した。
電子書籍は学研グループのデジタル事業会社・ブックビヨンド（東京）が手掛け、全国の各新聞社の連載記事などを配信するプロジェクト「ニューズブック」の第６弾として発売した。
電子書籍ストア「学研ＢｏｏｋＢｅｙｏｎｄ」、Ｋｉｎｄｌｅストア、楽天Ｋｏｂｏ電子書籍ストアなど各電子書店で購入できる。希望配信価格は３２４円。
問い合わせは上毛新聞社営業局メディア開発部（０２７・２５４・９９１５）へ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊
、有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
変容する結婚やカップルの在り方を考えた大型連載「出会いのカタチ」