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【速報】レスリング伊調選手に国民栄誉賞
更新日時：2016年9月13日(火) AM 11:00
政府は１３日の閣議で、リオデジャネイロ五輪のレスリング女子５８キロ級で金メダルを獲得し、女子個人種目で五輪史上初の４連覇を達成した伊調馨選手に国民栄誉賞を授与することを決めた。
※詳しくは
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