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群馬県のニュース

正確な走行、速さ競う　前橋　白バイ大会に乗務員２９人 

更新日時：2016年10月31日(月) AM 06:00
　第34回群馬県警白バイ安全運転競技大会が30日、前橋市の県総合交通センターで開かれた。

　交通機動隊と５署の白バイ乗務員計29人が、バランス走行と傾斜走行の正確さや速さを競った。
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一般の部で優勝した斎藤巡査長

 

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