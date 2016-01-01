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群馬県のニュース

県内の生活保護受給 過去最多を更新　８月時点 

更新日時：2016年11月6日(日) AM 06:00
　群馬県内で生活保護を受給している家庭は８月時点で、前月から46世帯増えて１万2191世帯となり、過去最多を更新したことが県などのまとめで分かった。

　受給している人も43人増の１万5119人で最多を記録した。
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