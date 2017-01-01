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群馬県のニュース

「たくさん不思議ある」　小中学生が学習発表　館林 

更新日時：2017年2月12日(日) AM 09:00
子どもたちが１年を通して科学の魅力を学ぶ「科学クラブ」の閉講式が11日、群馬県館林市の向井千秋記念子ども科学館で開かれた。

　受講した小中学生145人が学習成果を発表し、修了書を受け取った。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

学習成果を発表する子どもたち

 

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