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市街地回遊を促進 文化財の社会教育館改修 富岡市
更新日時：2017年5月2日(火) AM 06:00
群馬県富岡市は本年度、昭和初期に建てられた国登録有形文化財の市社会教育館（同市一ノ宮）を改修し、観光客らが利用しやすいよう機能を強化する。
年度内の完成を目指して富岡製糸場を訪れる人たちの回遊を促して、市のにぎわい増につなげる。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
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