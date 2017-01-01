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群馬県のニュース

太陽囲む二つの“虹”　前橋で日暈と環水平アーク 

更新日時：2017年5月13日(土) AM 06:00
　12日午前11時50分ごろ、前橋市の正田醤油スタジアム群馬の上空で、太陽の周りに二つの虹のようなものが見られた＝写真

　太陽に近い方が「日暈ひがさ」、遠い方が「環水平アーク」と呼ばれ、同時に出現するのは珍しいという。
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