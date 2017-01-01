文字サイズを変更する
HOME
>
群馬県のニュース
群馬県のニュース
ツイート
太陽囲む二つの“虹” 前橋で日暈と環水平アーク
更新日時：2017年5月13日(土) AM 06:00
12日午前11時50分ごろ、前橋市の正田醤油スタジアム群馬の上空で、太陽の周りに二つの虹のようなものが見られた＝
写真
。
太陽に近い方が「
日暈
（
ひがさ
）
」、遠い方が「環水平アーク」と呼ばれ、同時に出現するのは珍しいという。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
群馬県のニュースヘッドライン
サンダーズ 昇格持ち越し 西宮に連敗 Ｂリーグ２部
空けてくれてありがとう 「思いやり駐車場」確保へ看板
太陽囲む二つの“虹” 前橋で日暈と環水平アーク
線路に放置自転車 高崎線新町駅付近でまた列車と衝突
迫力の大蛇 温泉街練り歩く 老神温泉「へびサミット」
7807人 堂々の行進 群馬県高校総体が開幕
碓氷峠に「お城」跡 豊臣側の小田原合戦拠点か 安中
入院の子ども癒やすファシリティドッグ 渋川を訪問
群馬県のニュース 週間ランキング
優れた味覚生かしコーヒー豆焙煎 ･･･
あすからＪＲ吾妻線 ２駅を無人化 ･･･
「永井のもつ煮」土産用 時間外は･･･
バンダナで「きこえません」 聴覚･･･
将来の鉄道利用大幅減 山間部の高･･･
唐揚げブーム メニュー一押し、専･･･
首都圏への直通廃止 東武ダイヤ改･･･
高崎玉村スマートＩＣ 「道の駅」･･･
育英vs駿台甲府、健大vs石岡一 春季･･･
《関越道バス事故あす５年》心の傷･･･
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
選挙2017
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信