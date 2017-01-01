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群馬県のニュース

英語授業や集会で交流　豪と伊勢崎あずま北小児童 

更新日時：2017年10月7日(土) AM 06:00
　オーストラリア、ビクトリア州ユーロア小の10人が６日、群馬県伊勢崎市の伊勢崎あずま北小（栗原正治校長）を訪れ、授業や昼休み、集会を共にして交流を深めた＝写真

　児童は５、６年生の英語の授業に参加。あずま北小の児童と一緒に班をつくり、教諭が示した有名人の写真や絵を見て名前を当てるゲームなどに取り組んだ。
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