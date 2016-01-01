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群馬県のニュース

支援情報届きにくい　精神障害者の家族ら交流　前橋 

更新日時：2016年9月16日(金) AM 11:00
　精神障害者の家族や支援者が集まり、障害への理解を深めたり交流を深める「みんなねっと関東ブロック大会」が15日、前橋市の県社会福祉総合センターで開かれた。

　県内の精神障害者の家族247人に実施したアンケート結果も発表され、家族に支援の情報が届きにくく、孤立しがちな現状が明らかになった。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

精神障害への理解を深めた大会

 

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