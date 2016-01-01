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群馬県のニュース

部活や格差　課題考える　高崎　９都県の教育長ら会合 

更新日時：2016年11月12日(土) AM 11:00
　関東甲信静の１都９県教委の教育長による協議会が11日、高崎市内のホテルで開かれた。

　長野を除く９都県の教育長や教育監らが出席し、教員の多忙化や中学での部活動、教育格差といった課題について意見交換した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

各都県の教育長らが集まった協議会

 

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