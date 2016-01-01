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群馬県のニュース

「ザスパクサツ群馬」　ヤフー検索大賞・群馬県部門に 

更新日時：2016年12月8日(木) AM 06:00
　今年のインターネット検索数が前年に比べ最も上昇した人物や作品を表彰する「Yahoo!検索大賞2016」が７日に発表された。

　今年から新設されたローカルカテゴリーの群馬県部門にＪ２の「ザスパクサツ群馬」が選ばれた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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