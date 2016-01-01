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夜の碓氷路ＳＬ駆ける 高崎―横川駅間
更新日時：2016年12月24日(土) AM 11:00
ＪＲ東日本高崎支社の「ＤＬ・ＳＬ ＹＯＧＩＳＨＡ碓氷」が23日、高崎駅―横川駅間で往復運行された＝写真。
旧型客車６両を使用して往年の夜行列車を再現。復路は蒸気機関車（ＳＬ）のＤ51がけん引し、勢い良く煙を吐き出しながら夜の碓氷路を駆け抜けた。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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