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群馬県のニュース

前橋、高崎から出土　埴輪や骨つぼ200点 

更新日時：2017年1月7日(土) AM 11:00
　前橋・高崎連携事業文化財展「東国千年の都」が６日、群馬県前橋市の前橋プラザ元気21で始まった。

　開催10周年を記念し、前橋、高崎両市内の遺跡や古墳から発掘されたえりすぐりの約200点を紹介している。11日まで。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

貴重な出土品の数々が並ぶ会場

 

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