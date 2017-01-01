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群馬県のニュース

【速報】事故処理で伊勢崎―駒形間が通行止め　北関東道西行き 

更新日時：2017年1月13日(金) AM 07:00
　ネクスコ東日本は13日、北関東道西行きの伊勢崎インターチェンジ（ＩＣ）―駒形ＩＣの間で発生した事故の処理のため、同区間を午前６時35分ごろから通行止めにしたと発表した。

　同社によると、事故は大型トラックや乗用車など計３台が絡んでおり、救護活動が行われている。
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