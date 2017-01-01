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群馬県のニュース

日本語指導者に外国人がお点前披露　太田 

更新日時：2017年1月23日(月) AM 06:00
　茶道を学ぶ外国人が披露するお点前を定住外国人や日本語指導者らが体験する催しが22日、群馬県の太田市九合行政センターで開かれた。

　茶席を体験した参加者は「日本の文化に興味があり、引きつけられた」などと話した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

お点前を披露する外国人（右）

 

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