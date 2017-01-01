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群馬県のニュース

前橋で給食無料化の意義考える学習会　教員、保護者ら 

更新日時：2017年5月28日(日) AM 11:00
　学校給食費無料化について考える学習会（ぐんま住民と自治研究所主催）が27日、前橋市内で開かれ、教員や保護者、市町村議員ら約40人が意見交換した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

講演する竹下常務理事（右）

 

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