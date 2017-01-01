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群馬県のニュース

モリアオガエル 木々に“白い泡”　みなかみで産卵期 

更新日時：2017年7月5日(水) AM 06:00
　群馬県のレッドリストで凖絶滅危惧種に指定されているモリアオガエルが産卵期を迎えた。

　みなかみ町小川大峰山の古沼では夜から明け方にかけて、直径約15センチの白い泡状の卵塊が沼にせり出した木の枝に出現する＝写真
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