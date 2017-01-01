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群馬県のニュース

旧高崎二中　通学路で同窓会　生演奏やイタリア料理満喫 

更新日時：2017年7月22日(土) AM 06:00
　かつて通学路だった街中でおしゃれな同窓会－。旧高崎二中の1962年度卒業生の同窓会「ジャック＆ベティの会」（高見沢金蔵会長）が20日夜、群馬県高崎市中心市街地のレストランで開かれた。

　約80人が生バンドの演奏とイタリア料理を楽しみながら旧交を温めた＝写真
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