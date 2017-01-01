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群馬県のニュース

園児が森で皿作り　育英短大生とキャンプ　前橋 

更新日時：2017年10月15日(日) AM 06:00
　学生が幼児教育の実践を学ぶ「森の幼稚園自然体験教育キャンプ」が14日、前橋市粕川町の野外研修施設「遊びの森キャンプ場」で始まった。

　育英短大保育学科の２年生13人と県内の幼稚園児41人が参加し、１泊２日の日程でキャンプ生活を体験している。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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