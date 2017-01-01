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群馬県のニュース

手術死受け群大病院が新研修　医療事故関係者を講師に　 

更新日時：2017年1月9日(月) AM 11:00
　群馬大医学部附属病院（前橋市）で腹腔（ふくくう）鏡などの手術を受けた患者が相次いで死亡した問題を受け、同病院は２０１７年度、医療事故に遭った人や家族を招いた職員対象の研修を新たに始める。

　患者らの体験や思いを直接聴く機会を設け、安全意識を高める。

※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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