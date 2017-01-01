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群馬県のニュース

千明金造氏 出馬せず　10月の片品村長選 

更新日時：2017年5月3日(水) AM 06:00
　群馬県片品村の千明金造村長（69）は２日、沼田市役所で記者会見し、任期満了に伴う村長選（10月17日告示、22日投開票）に出馬しない考えを明らかにした。

　千明氏は「財政再建、低負担高福祉の充実など12年前に出馬した際にやりたいと思っていたことがほぼ完成した」と不出馬の理由を説明した。
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