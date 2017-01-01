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能と太々神楽が競演 前橋・産泰神社で奉納
更新日時：2017年5月7日(日) AM 11:00
安産、子育ての神様として知られる前橋市下大屋町の産泰神社（鯉登茂行宮司）で６日、能と太々神楽が奉納された。群馬県内外から訪れた約120人が、伝統文化の競演を楽しんだ。
江戸時代後期に建てられた神楽殿で、高崎市出身の能楽師、下平克宏さんが神楽の要素を取り入れた能「巻絹」の一場面を舞った。
※詳しくは
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