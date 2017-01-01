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群馬県のニュース

飼い主と愛犬、息合わせ　障害物競走やクイズ　前橋 

更新日時：2017年5月29日(月) AM 06:00
　群馬県内の動物愛護団体などでつくる群馬動物介在ボランティア連合会（吉井彰会長）は28日、前橋市の前橋公園で「ワンワンふれあいフェスティバル」を開き、大勢の参加者が愛犬とともに障害物競走やクイズを楽しんだ。

　飼い主はさまざまな指示通りに愛犬が行動するかを競い、日頃のしつけの成果を披露した＝写真
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