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群馬県のニュース

新進　福神漬け14種を自主回収発表　利根川工場で製造　　 

更新日時：2017年6月23日(金) AM 11:00
　群馬県前橋市内に生産拠点がある漬物製造の新進（東京都千代田区）は、前橋市新堀町の利根川工場で製造した「福神漬」商品で、製造設備の一部が摩耗していることが分かったとして、賞味期限が今月から11月までの14種の商品を自主回収している。
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