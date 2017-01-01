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群馬県のニュース

ＪＲ前橋駅の利用者数復調　周辺活性化に注力 

更新日時：2017年7月13日(木) AM 11:00
　ＪＲ前橋駅の利用者数が復調しつつある。2016年度の１日平均の乗車人員は１万353人で、平成に入り最も少なかった11年度より11％増加した。

　利用者数の推移は、前橋市中心市街地の再生を進める上で重要な指標で、市は引き続き駅周辺の活性化に力を入れる。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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