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ＪＲ前橋駅の利用者数復調 周辺活性化に注力
更新日時：2017年7月13日(木) AM 11:00
ＪＲ前橋駅の利用者数が復調しつつある。2016年度の１日平均の乗車人員は１万353人で、平成に入り最も少なかった11年度より11％増加した。
利用者数の推移は、前橋市中心市街地の再生を進める上で重要な指標で、市は引き続き駅周辺の活性化に力を入れる。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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