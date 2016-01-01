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群馬県のニュース

【速報】運転見合わせの小泉線が再開　東武鉄道 

更新日時：2016年12月15日(木) PM 09:00
　東武鉄道は15日、小泉線の館林市の館林―成島駅間で発生した人身事故の影響で、午後８時15分ごろから同９時25分の間、館林―東小泉駅間で運転を見合わせた。

　同社によると、４本が運休し、最大73分の遅れが発生、約200人に影響が出たという。
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