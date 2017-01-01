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群馬県のニュース

《ぐるっと点検ぐんま》博物館・美術館　歴史・文化学ぶ場 

更新日時：2017年5月14日(日) AM 11:00
　学びや気分転換の場として人気なのが博物館や美術館だ。

　県内には絹遺産関連など特徴的な施設も数多い。18日は博物館が社会に果たす役割を周知する「国際博物館の日」。展示内容の充実のみならず、観光集客や地域貢献などの効果も期待されている。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

 

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