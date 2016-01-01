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群馬県のニュース

波志江沼彩る100万個の光　いせさきイルミネーション 

更新日時：2016年12月20日(火) AM 06:00
　100万個のＬＥＤ電球で彩る「いせさきイルミネーション」（同実行委主催）が25日まで、群馬県伊勢崎市の波志江沼環境ふれあい公園で開かれている＝写真。

　点灯時間は午後４時半～９時半。21、25日の午後７時から花火を打ち上げる。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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