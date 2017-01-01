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群馬県のニュース

歌会始 榛東の岸さんが佳作　生活支えた養蚕を詠む 

更新日時：2017年1月14日(土) AM 06:00
　宮内庁は13日、歌会始の一般応募で佳作に選ばれた21人とそれぞれの歌を発表した。儀式では披露されないが、天皇、皇后両陛下が歌に目を通される。

　群馬県からは嘱託社員、岸和夫さん（71）＝榛東村新井＝の歌が選ばれた。岸さんは「まさか選ばれるとは思ってなかった。これからも言葉を勉強していきたい」と喜んだ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

創作意欲にあふれる岸さん

 

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