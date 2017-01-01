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群馬県のニュース

茂林寺タヌキ22体　ひな人形に“変身”　館林 

更新日時：2017年2月16日(木) AM 06:00
　群馬県館林市堀工町の茂林寺のタヌキ像22体が、お内裏様や五人ばやしなどのひな人形姿に変身している＝写真

　11日に始まった「おひなさままつり」の一環。３月５日まで。
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