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茂林寺タヌキ22体 ひな人形に“変身” 館林
更新日時：2017年2月16日(木) AM 06:00
群馬県館林市堀工町の茂林寺のタヌキ像22体が、お内裏様や五人ばやしなどのひな人形姿に変身している＝
写真
。
11日に始まった「お
雛
（
ひな
）
さままつり」の一環。３月５日まで。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
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