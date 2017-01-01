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群馬県のニュース

榛名湖畔で林間学校　休止国民宿舎を活用　高崎 

更新日時：2017年5月16日(火) AM 11:00
　群馬県高崎市が本年度から新たに始めた林間学校の開校式が15日、東吾妻町川戸の「市榛名林間学校榛名湖荘」で開かれ、高崎乗附小（井上孝夫校長）の５年生49人が初入校生として、２泊３日の自然体験活動をスタートさせた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

開校式であいさつする富岡市長

 

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