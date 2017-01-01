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群馬県のニュース

フィリピン男性 最優秀選出　ウェブ花火コンテスト 

更新日時：2017年7月20日(木) AM 06:00
　コンピューターで作った花火のＣＧ動画を募集する第２回世界Web花火大会の人気投票結果が発表され、フィリピン人男性が制作した「Empire of Angels」が最優秀作品に選ばれた。

　作品は８月12日の前橋花火大会で実際に打ち上げられる。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

最優秀作品の一場面

 

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