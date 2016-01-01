文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

電気自動車　性能競う　11高校参加前橋で大会　前橋工チーム優勝 

更新日時：2016年12月24日(土) AM 11:00
　県工業教育委員会は23日、前橋市石関町の前橋工業高前の特設コースで、県高校生電気自動車大会を開いた。

　県内外の高校生約１３０人が自作の電気自動車の性能をレースで競い、29周した同高機械研究部（車両名・機械研Ｃ）が優勝した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

スタートする出場者

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ