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群馬県のニュース

大輪ボタン 3500株が色とりどり　太田・大慶寺で祭り 

更新日時：2017年4月26日(水) AM 06:00
　「ぼたん寺」として知られる群馬県太田市新田大根町の大慶寺（塚本賢丈住職）の「ぼたん祭」が３日まで開かれており、大輪の花を咲かせた色とりどりのボタン約3500株が、来場者の目を楽しませている＝写真

　入園料300円。　問い合わせは同寺（電話0276-57-1077）へ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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