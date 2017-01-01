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群馬県のニュース

デザイナー登竜門「ＪＡＧＤＡ」　三沢さん（伊勢崎出身）受賞 

更新日時：2017年5月30日(火) AM 06:00
　デザイナーの登竜門とされる「ＪＡＧＤＡ新人賞」に、伊勢崎市出身の三沢遥さん(35)が選ばれた。

　群馬県からの受賞者は2008年以来、２人目。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

三沢 遥さん

 

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