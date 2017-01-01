文字サイズを変更する
HOME
>
群馬県のニュース
群馬県のニュース
ツイート
デザイナー登竜門「ＪＡＧＤＡ」 三沢さん（伊勢崎出身）受賞
更新日時：2017年5月30日(火) AM 06:00
デザイナーの登竜門とされる「ＪＡＧＤＡ新人賞」に、伊勢崎市出身の三沢遥さん(35)が選ばれた。
群馬県からの受賞者は2008年以来、２人目。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
三沢 遥さん
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
群馬県のニュースヘッドライン
首飾りの10代人骨 甲人骨と同一集団か 渋川の遺跡
県産農畜産物輸出最高 ９億8800万円 16％増
かれんな花ご用心 在来種駆逐の恐れ ナガミヒナゲシ
ドローン技術学んで 廃校跡に認定訓練校 沼田
自慢のウメ 選別出荷 高崎
デザイナー登竜門「ＪＡＧＤＡ」 三沢さん（伊勢崎出身）受賞
天蚕大きくなあれ 児童が「山付け」体験 富岡
ＳＵＢＡＲＵ つかめ本戦切符 都市対抗野球北関東予選
群馬県のニュース 週間ランキング
欅坂46が新曲ＭＶ 桐生・渡良瀬川土･･･
検査用車両が脱線、復旧見通し立た･･･
南牧の旧中学全焼 火元はレストラ･･･
定員40人減を検討 前橋、前橋女、高･･･
共学化と維持 平行線
米西海岸のパスタ店 前橋にぎわい･･･
SUBARU 世界へさらに飛躍 群馬製作所･･･
「るなぱあく」利用者過去最多更新･･･
「日本一懐かしい遊園地」るなぱあ･･･
突然の運休に戸惑い 再開望む地元住･･･
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
選挙2017
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信