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群馬県のニュース

《上州百景 かかあ天下》笑顔で誘客に一役 ゆもみちゃん 

更新日時：2017年6月9日(金) AM 06:00
　湯畑前に行くと、あっという間に人が集まり、歓声を上げてくれる。皆のうれしそうな顔を見ると、ついつい写真のリクエストに応じてしまう。

　2005年に現実世界に飛び込んで、観光大使として草津温泉のＰＲを始めた。ツイッターのフォロワーは１万人を超えた。
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