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群馬県のニュース

農業産出額９．２％増　米や野菜価格上昇　１５年の群馬県 

更新日時：2016年12月29日(木) AM 11:00
　２０１５年の群馬県の農業産出額は前年比９・２％増の２５５０億円に上り、１９９７年（２５４６億円）以来、18年ぶりに２５００億円台を回復したことが28日、県への取材で分かった。

　米価の持ち直しや野菜、畜産価格の上昇などのほか、県産農畜産物のＰＲが押し上げ効果を生んだとみられる。
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