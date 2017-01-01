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群馬県のニュース

県観光親善大使学生35人に委嘱　県立女子大 

更新日時：2017年1月19日(木) AM 11:00
　留学先で群馬県の魅力を発信する県観光親善学生大使の委嘱状交付式が18日、玉村町の県立女子大で開かれた。

　浜口富士雄学長が留学する学生35人に委嘱状を手渡した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

決意を述べる永井さん

 

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