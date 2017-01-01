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群馬県のニュース

定住への課題探る　甘楽で県地域おこし協力隊研修会 

更新日時：2017年1月27日(金) AM 06:00
　県地域おこし協力隊交流研修会（群馬県主催）が26日、甘楽町小幡の甘楽ふるさと館を主会場に始まった。

　県内各地で活動する隊員25人が１泊２日の日程で、５班に分かれて街歩きや農家との意見交換などフィールドワークを実施。地域での定住に向けて課題を解決する方策を考える。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

１人ずつ自己紹介する隊員

 

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