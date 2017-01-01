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群馬県のニュース

小川を染める花筏　渋川の道の駅こもち 

更新日時：2017年5月7日(日) AM 06:00
　群馬県の道の駅こもち（渋川市白井）の敷地内を流れる小川がヤエザクラの花でピンク色に染まった。

　立ち寄った人たちの目を和ませている＝写真
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